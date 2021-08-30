حسناء سيف الدين: «مش قادرة أمشي وبقيت بدخل المستشفى كل أسبوع»

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية جديدة، بعد سقوطها على الأرض وحدوث آلام ومضاعفات أسفل الظهر وكذلك القدمين، قائلة: «وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ونايمة على ضهري وعشان أتقلب لازم حد يقلبني».

وكتبت حسناء سيف الدين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «يا رب أنا بقالي من شهر 12 اللي فات وأنا ما بلحقش أرفع راسي.. أخلص من مرض أدخل في مرض تاني.. أخلص من مرض أدخل في إصابة.. أنا بقيت أدخل المستشفى بمعدل مرة كل أسبوع».

حسناء سيف الدين: أخباري كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي

وقالت: «أخباري في مواقع الأخبار كلها بقت عن مرضي أكتر من شغلي.. و بقيت اعتذر عن مقابلات شغلي بسبب إني مريضة.. مرة جلطة على الرئة و مرة أورام في الرقبة ومرة التهاب الغدد الليمفاوية ومرة حصوة في الحالب، وكل شهر تحاليل وأدوية ودكاترة ومرة معمل يغلط غلطة مطبعية في نسبة الكولسترول وأخد دواء كولسترول وأنا معنديش كولسترول وكنت هموت فيها».

وتابعت: «مرة نسبة الأكسجين تقل ونفسي يروح ويركبوا لي أكسجين.. وأخرتها وقعت على ضهري ومش قادرة أمشي على رجليا الاتنين ونايمة على ضهري وعشان اتقلب لازم حد يقلبني»، متابعة: «الحمد لله على كل شيء بس بجد أنا تعبت.. نفسي أعرف أنا إيه اللي بيحصل لي؟!».

وأضافت حسناء سيف الدين، قائلة: «أنا بقيت أدبح تقريبا كل شهر وبزكي وبتصدق على طول ومشغلة الرقية الشرعية في البيت 24 ساعة وبسبح وبقرا قرآن على طول.. حتى الناس اللي نصبوا عليا أو أذوني سامحتهم.. يا رب نفسي أرجع لحياتي الطبيعية».