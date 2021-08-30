نقيب الإعلاميين: مي حلمي تنتحل صفة إعلامي.. وامتحان قبل مزاولة المهنة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مي حلمي مقدمة برنامج «الحكم» على قناة الحدث اليوم، تعد منتحلة لصفة إعلامي لأنها لم تقنن وضعها في النقابة سواء بالحصول على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة، وأنها لا بد أن تجتاز تدريبا في نقابة الإعلاميين وأن تنجح في الاختبارات كشرط لقيدها في جداول النقابة.

مي حلمي

وأشار «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يحق لـ مي حلمي الظهور على أي وسيلة إعلامية، طبقا لقرار النقابة، إلا بعد تقنين وضعها والذي لن يحدث إلا باتخاذ عدة خطوات، أولها التقدم بأوراقها للنقابة سواء للحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، ثم المشاركة في الدورات التدريبية التي تنظمها النقابة لمن يريد القيد في جداولها، وفي حالة اجتيازها لهذه الدورات بنجاح فإن لجنة القيد ستنظر في أمر قيدها.

تصريح مزاولة المهنة

وأكد نقيب الإعلاميين أن مي حلمي تحتاج للتدريب قبل ممارسة مهنة الإعلام، إذ أنها تفتقد للكثير من الخبرات والمهارات الإعلامية، وفي حالة عدم اجتيازها دورات النقابة فإنها لن تحصل على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة.

ولفت إلى أن شرط اجتياز الدورات التدريبية وضعته النقابة للفئات الخمس التي نص عليها قانون، وهي «التقديم والإعداد والإخراج والمراسلة والتحرير»، لكن يتم التركيز أكثر على مقدمي البرامج نظرا لأهمية وخطورة الدور الذي يقومون به.

وقف مي حلمي

وكان نقيب الإعلاميين، أصدر أمس، قرارًا بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج «الحكم» على قناة الحدث اليوم، أعلى أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

وأوضحت النقابة في حيثيات قرارها أنه صدر بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بنقابة الإعلاميين، الذي أوصى بأن المذكورة، خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وأنه بالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.

وأشارت النقابة في بيان عنها إلى أن مجلس إدارة النقابة عقد اجتماعا له أمس الأحد وناقش الموضوع وافق على صدور قرار بمنعها من الظهور استنادا إلى المادتين رقمي 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

قناة الحدث

وأصدر مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، قرارا مماثلا بوقف بث برنامج الحكم الذي الذي تقدمه المذيعة مي حلمي وإحالتها إلى التحقيق، بسبب ما حدث في حلقة السبت الماضي، خلال استضافتها الكابتن أحمد صالح، واتهامها بالحديث بأسلوب غير لائق أثناء تناول احتفال نادي الزمالك بحصوله على بطولة الدوري العام، «والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي» بحسب نص بيان القناة.