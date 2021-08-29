قناة «الحدث اليوم»: التحقيق مع مي حلمي سيكون عبر «فيديو كونفرانس»

تواصل «الوطن» مع النائب محمد إسماعيل، مالك قناة «الحدث اليوم»، بعد الأزمة التي حدثت بسبب مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم». وقال إسماعيل إن القناة تسعى دائما للضوابط الإعلامية، وأن شعارها «إنارة لا إثارة»، موضحا أنهم بمجرد معرفتهم بغضب البعض على السوشيال ميديا، قرروا وقف البرنامج وتحويلها مقدمته للتحقيق.

التحقيق مع مي حلمي

وأضاف محمد إسماعيل، في تصريحاته، أن التحقيق مع مقدمة البرنامج سيكون اليوم عن طريق «الفيديو كونفرانس» للبت في الأمر، وذلك لسفرها خارج مصر، وقال إن نتيجة التحقيق ستكون بناء على معايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الإعلاميين، مؤكدا أن التحقيق لن يعني منع محبي مي حلمي من رؤيتها مجددا على الشاشة، لأنه بالرغم من وجود بعض غير المحبين لها، فهناك جمهور كبير ومحبين لها، وأن نتيجة التحقيق ستظهر اليوم بعد الانتهاء مباشرة من التحقيق.

موقف أحمد صالح بعد أزمة مي حلمي

أما عن الاعتذار لكابتن أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، بطل واقعة حلقة ليلة أمس، فقال مالك القناة، إنه تواصل معه مباشرة بعد الواقعة وأوضح له الأمر، وهو تفهم الأمر ولم يغضب من القناة، وأن أول ظهور له سيكون على شاشة القناة، كما وعد الإعلامي سيد علي، على الهواء، في برنامجه «حضرة المواطن».

وأضاف إسماعيل، أنه توجد ضوابط للظهور الإعلامي لكل الإعلاميين، وأنه وإدارة القناة يقومون بمراقبة هذه الضوابط، لأنه كان من ضمن الذين وضعوا قوانين تنظيم الإعلام وأنه يحترمها، بالإضافة إلى أن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الحالي، تولى مقعد مدير القناة في فترة سابقة، لذلك هو يعرف كافة القوانين ويقدرها.

أما عن أزمات مي حلمي على شاشة القناة من قبل، فقال إن لها أزمة واحدة وهي أزمة تحريرية، وتم الاعتذار عنها، وإدارة قناة «الزمالك»، تقبلتها ومي حلمي تحب جمهور الزمالك وتحترمه.