«الإعلاميين» تمنع ظهور مي حلمي على أي وسيلة إعلامية

أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، القرار رقم (19)، بمنع ظهور مي حلمي مقدمة برنامج «الحكم» على قناة الحدث اليوم، على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية، لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي.

مخالفات مي حلمي

جاء ذلك بعد تقرير المرصد الإعلامي الخاص بنقابة الإعلاميين، الذي أوصى بأن المذكورة، خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وبالفحص فى جداول القيد وسجلات التصاريح، تبين أن مي حلمي غير مقيدة بالنقابة، وغير حاصلة على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.

قرار نقابة الإعلاميين

وعليه.. اجتمع مجلس إدارة النقابة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/8/2021، وناقش الموضوع، ووافق على قرار منعها من الظهور.

وأصدر نقيب الإعلاميين، القرار سالف الذكر لسنة 2021، استنادا إلى المادتين رقم 2-19 من القانون 93 لسنة 2016.

وكان مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الحكم، الذي تقدمه المذيعة مي حلمي، بسبب ما حدث في حلقة أمس السبت، خلال استضافتها الكابتن أحمد صالح.

ونص قرار القناة على الآتي:

«بناءً على ما تم رصده من المرصد الخاص بقناة الحدث اليوم، بحلقة الإعلامية مي حلمي أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج، والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي»، قررنا الآتي:

أولاً.. إحالة الإعلامية مي حلمي للتحقيق.

ثانيًا.. إيقاف برنامج الحكم على شاشة قناة الحدث اليوم، لحين انتهاء التحقيق.

ثالثًا.. على المدير التنفيذي إعمال نص القرار من الآن.