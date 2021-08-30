نضال الشافعي يغادر المستشفى.. ومصدر: حرارته ارتفعت في منزله بسبب «الصديد»

غادر الفنان نضال الشافعي مستشفى الصفا بالمهندسين، مساء أمس الأحد، بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي، عقب خضوعه لجراحة ثقب القولون التي أجراها، قبل أيام، داخل نفس المستشفى.

وقال مصدر مقرب من الشافعي لـ«الوطن» إن الأخير أصيب بارتفاع في درجة حرارته، صباح اليوم الاثنين، نتيجة تجمع الصديد في موضع الجرح، ما دفع زوجته لتنظيف الجرح بطريقة معينة، مضيفًا أنه كان من المفترض خضوع الفنان لجراحة ثانية بعد شهر من الآن، إلا أن طبيبه المعالج قرر إجراء العملية بعد أسبوعين.

وأوضح المصدر أن نضال هو من طلب مغادرة المستشفى والعودة لمنزله، حيث استجاب الطبيب المعالج لرغبته علي أن يعود للمستشفى بعد أسبوعين لإجراء جراحة ثانية.

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان نضال الشافعي

وكان الفنان نضال الشافعي أصيب بثقب في القولون بعد دخوله في مشادة كلامية مع مدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، بعد إخلال الأخير باتفاقاته ووعوده معه علي مدار أشهر عديدة، حيث شعر بآلام مبرحة عقب مغادرته لموقع التصوير، وتوجه إلي أحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالته ويغادرها.

ولم تمر ساعات علي خروج نضال من المستشفى، حتى داهمته الآلام من جديد، حيث نُقل علي إثرها لمستشفى الصفا، وأثبتت الفحوصات الطبية وجود ثقب في القولون يحتاج للتدخل الجراحي الفوري.

وقرر الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي منع الزيارة عنه بعد تدهور حالته، وذلك إثر إصابته بتجمع صديد في موضع الجرح، وهو ما نتج عنه ارتفاع في درجة حرارته لتصل إلي 39 درجة مئوية، حيث قام الطبيب بإجراء عملية تنظيف للجرح أكثر من مرة لتتحسن حالته بعدها.

أبطال فيلم «ميني بار»

يذكر أن فيلم «ميني بار» من بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، مدحت تيخا، أمينة، طاهر أبو ليلة، حسن عبدالفتاح، علاء مرسي، وكوكبة من النجوم.