«التموين» عن قرار إضافة الزوجة المحرومة لبطاقات التموين: ساري وغير محدد بمدة

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات التي تمّ تدشينها من قبل بعض المواطنين حول الاستفسارات الخاصة بالبطاقات التموينية، والتي تزعم أنَّ قرار إضافة الزوجة المحرومة للتموين والذي تمّ الإعلان عنه بداية الشهر الجاري، سيتمّ الانتهاء منه بعد أسبوعين من خلال غلق هذه الإضافة على المواقع الخاصة بالخدمات التموينية وهي «دعم مصر» و«بوابة مصر الرقمية».

إضافة الزوجة المحرومة للتموين ساري وغير محدد بمدة

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ إضافة الزوجة المحرومة للتموين هو قرار ساري وغير محدد بمدة، وأنَّ أي زوجة يمكنها أن تحصل على السلع والمقررات التموينية الشهرية التي تخصصها الحكومة في الدعم التمويني، مقابل أن تتمّ إضافتها على بطاقة زوجها الذي يمتلك بالفعل بطاقة تموينية سارية ومستحق للدعم التمويني.

وحذرت المصادر، المواطنين من الانسياق وراء الشائعات التي تتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الالتزام فقط بما تصدره وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات، خاصة القرارات التي تتعلق بالبطاقات التموينية.

شروط إضافة الزوجة المحرومة للتموين

وأضافت المصادر أنَّ من ضمن شروط إضافة الزوجة المحرومة للتموين، هو أن يكون زوجها مستحقًا ومستفيدًا للتموين وحاملًا للبطاقة التموينية، موضحة أنَّه ليس شرط أن تكون هذه الزوجة مستفيدة للتموين في بطاقة أسرتها، وأنَّه أي زوجة سواء كانت مستفيدة من قبل للتموين أو محرومة من التموين (كما وصفها القرار الوزاري بشأن إضافة الزوجة المحرومة) لها الحق في الاستفادة من التموين واستحقاق الدعم التمويني الشهري بشرط فقط أن يكون جوزها مستفيد.

متى تكون إضافة الزوجة المحرومة أمر صعب؟

وتابعت المصادر، أنَّه إذا كان الزوج غير مستفيد من التموين، فهنا ستكون إضافة الزوجة المحرومة للتموين أمر صعب في هذه الحالة، حيث سيتطلب الأمر هنا إصدار بطاقة تموين جديدة للزوج وإضافة الزوجة والأبناء إلا إذا انطبقت عليها شروط إصدار البطاقات التموينية للفئات التي حددها القرار الوزاري السابق في أواخر شهر يونيو الماضي والذي حدد 22 فئة ممن يحق لهم إصدار بطاقات تموينية جديدة وهم الأسر الأولى بالرعاية.