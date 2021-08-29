«التموين» تتعاقد على شراء 200 ألف طن سكر من البرازيل

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من سلعة السكر، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بتاريخ، اليوم، على شراء كمية 200 ألف طن سكر خام، منشأ برازيلي، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للوصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021، منها 100 ألف طن من المورد لويس درايفوس، وكذلك 100 ألف طن من المورد فيتيرا.

وسيتم فتح الاعتمادات المستندية من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التي تم التعاقد عليها اليوم.