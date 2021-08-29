مصرع فتاة سقطت من الطابق الثامن بالسيدة زينب.. التحريات: «بتظبط الدش»

لقيت فتاة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثامن في العقار المقيمة به بمنطقة السيدة زينب، وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت استدعاء أسرة الفتاه المتوفاة، لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا بسقوط فتاة من الطابق الثامن في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «م. م» 20 سنة، وسط بركة من الدماء أسفل العقار المقيمة به.

التحريات: كانت تضبط الدش

وكشفت التحريات بأنه أثناء صعود الفتاة إلى سطح العقار المقيمة به لضبط الدش، واختل توازنها وسقطت ولفظت أنفاسها على الفور، وتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت القرارت المتقدمة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، للوقوف على وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

واقعة مشابهة

وفي مايو الماضي، لقيت فتاة تُدعى «كريستينا. ف. ر» مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمنطقة الزاية الحمراء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا بوفاة فتاة إثر سقوطها من أعلى، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة المتوفاه، وهي في العقد الثاني من العمر، أسفل العقار المقيمة به وسط بركة من الدماء، وقالت أسرة الفتاة إن توازنها اختل فسقطت من الطابق الخامس، وصرّحت النيابة بدفنها.