«الحدث اليوم»: مي حلمي خضعت للتحقيق ولم تهرب

كشف محمد إسماعيل، مالك قناة «الحدث اليوم»، حقيقة ما تردد حول هروب المذيعة الموقوفة مي حلمي خارج البلاد، وعدم مثولها للتحقيق بسبب حلقتها التي كان ضيفها فيها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، الذي انسحب من البرنامج بسبب أسلوب تعاملها معه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

لا صحة لهروب مي حلمي قبل التحقيق معها

وأضاف «إسماعيل»، أن ما تردد من شائعات حول هروب مي حلمي قبل التحقيق معها غير صحيح على الإطلاق، فالتحقيقات معها حدثت أمس، وتم التواصل مع نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام والأمر سينتهي قريبًا، ومن الوارد أن يصدر خطأ عن أي إعلامي عبر الشاشات، وكثير من كبار الإعلاميين حدث معهم ذلك، ويتم تدارك الأمر.

جلسة التحقيق مع مي حلمي كانت متميزة

وأشار مالك قناة «الحدث اليوم»، إلى أن أي إعلامي بعد إيقافه أو إنذاره يبدأ تغيير منهج برنامجه والتعامل مع معطيات البرنامج بشكل مختلف، منوهًا إلى أن جلسة التحقيق كانت متميزة وحدث بها تدارك لكثير مما حدث بهذه الحلقة والأمر اقترب من الانتهاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين.

الإعلامية مي حلمي دائما ما تتصدر التريند

وأوضح محمد إسماعيل، أن الصورة المتداولة عن سفرها إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة قديمة تم إعادة نشرها، منوهًا إلى أن سبب الاهتمام بالأمر أن الإعلامية مي حلمي دائمًا تتصدر الـ«تريند»، وأي شيء يتعلق بها يُصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان قناة «الحدث اليوم»

وكانت «قناة الحدث اليوم»، أصدرت بيانًا أمس بوقف برنامج المذيعة مي حلمي، بسبب الحلقة التي كان ضيفها فيها نجم نادي الزمالك الأسبق أحمد صالح، جاء نصه: «بناء علي ما تم رصده من قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة مي حلمي وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي تقرر إحالة مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامج الحكم علي الشاشة لحين انتهاء التحقيق».