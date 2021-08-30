أحمد صالح عن أزمته مع مي حلمي: «انسحبت من الحلقة علشان ماليش في الغلط»

علق الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، على أزمته مع الإعلامية مي حلمي، خلال استضافتها له عبر شاشة قناة «الحدث اليوم»، والتي انتهت بمغادرته للأستديو على الهواء ورفضه استكمال الحلقة.

وقال اللاعب السابق للفريق الأبيض: «من أول محمد إسماعيل صاحب القناة ومحمود العسال وكل القائمين على قناة الحدث ناس في منتهى قمة الأدب والذوق والاحترام، وعلى تواصل معايا من امبارح، ومش عارف أقولهم إيه من أدبهم واحترامهم، وطول عمرهم واقفين جنب نادي الزمالك وجماهيره نادي، لكن مش عارف إيه اللي حصل، هو المفروض المذيع يسأل وأنا أجاوب».

«صالح»: «مستغرب اللي حصل لحد دلوقتي»

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، على شاشة قناة «الحدث»، «أنا مستغرب اللي حصل لحد دلوقتي، وحتى أنا مشيت وانسحبت من الحلقة علشان مبحبش أغلط، وماليش في الغلط نهائيا، والأدب والتربية خط أحمر، وده مالنا وكل حاجة بالنسبة لنا، فأنا مشيت علشان خاطر احترام نفسي والمشاهد والقناة اللي أنا فيها، ولكن ماتوقعتش رد الفعل الجميل من الناس كلها بداية من القناة لجماهير نادي الزمالك اللي واقفة معايا.. بشكر الناس كلها والفنانين الكتير اللي عملوا بوستات على صفحاتهم، ومكنتش متوقع خالص وبشكر كل الناس».

لاعب الزمالك السابق: مبسوط جدا من اللي حصل وإنه في حق بقى يرجع»

وتابع نجم نادي الزمالك الأسبق، «أنا مبسوط جدًا من اللي حصل، وإنه في حق بقى يرجع، خصوصًا إن الحق بقى يضيع الفترة الأخيرة والظلم كان سائدا لفترات طويلة، والمشاكل هي اللي طاغية، ولكن اللي حصل وموقف إدارة القناة رجعوا لي الثقة شوية في الدنيا، حتى لو مي مش هتتوقف كفاية إنه في وقفة حصلت».