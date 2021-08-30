القصة الكاملة لوقف مي حلمي.. طارت إلى دبي وطليقها يعلق: أنا مش شمتان

تصدر اسم الإعلامية مي حلمي، خلال الساعات الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، بعد قرار إيقافها عن الظهور على الشاشة والتحقيق معها بعد حلقة أحمد صالح لاعب الزمالك السابق.

نص بيان قناة «الحدث اليوم» حول برنامج مي حلمي

أعلنت قناة «الحدث اليوم» خلال بيان على صفحتها الرسمية إيقاف بث برنامج الإعلامية مي حلمي، حيث كان نص البيان: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى، أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية للتحقيق، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

رد فعل مي حلمي بعد توقف برنامجها

واستقبلت مي حلمي قرار إيقافها عن الظهور على الشاشة بنشرت فيديو لها من داخل مطار دبي تعلن من خلاله سفرها لدبي معلقة «إيه؟ باي باي».

من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، مالك قناة «الحدث اليوم»، خلال تصريح لـ «الوطن»، أن التحقيق مع مي حلمي سيكون من خلال «الفيديو كونفرانس».

رد فعل محمد رشاد بعد أزمة طليقته

فوجئ المتابعون لأزمة مي حلمي بظهور المطرب محمد رشاد طليقها، بالتعليق على أزمتها بغناء أغنيته الشهيرة «أنا مش شمتان»، والتي تقول كلماتها:

(أنا مش شمتان..لكن من حقي إن أنا أفرح أنك زعلان

أول ما ندمت عرفت أنك زينا إنسان

بتحس وليك قلب يحاسبك..ترجع ندمان

سيبنى أفرح فيك… وأنا شايف ندمك وعذابك

باينين في عنيك بقى كل مناك صدفه تشوفني

أو أرد عليك..مش قادر أعملك خاطرمش حاسس بيك

وهلومك ليه..منا برضو عرفت أكسر قلبكوأني أقسى عليه

ليه عزابك وتداري ده أنا فرحان بيه

وآدى إلى ضحك فينا الأول..راجع خسران

دموعك بتبرد ناري ..وندمك بيخلص تاري

عشان خطري أبكي كمان..محدش قالك تخسرنيهتفضل يا حبيبي فاكرني..وهنسي وهتعيش ندمان)

في المقابل علقت الإعلامية مي حلمي في منشور لها عبر موقع الفيديوهات والصور: «انستجرام» قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لا أموت نفس».

أزمة انسحاب لاعب الزمالك السابق أحمد صالح على الهواء من برنامج الحكم

ويرجع قرار وقف مي حلمي بعد ما شهدته حلقة السبت الماضي من برنامج الحكم، الذي تقدمه الإعلامية على قناة الحدث اليوم، حيث انسحب الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، من البرنامج على الهواء، بسبب أسلوب الإعلامية في طرح الأسئلة عليه، ورفضه طريقتها في التعامل معه، ليتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو رافضين أسلوب مي حلمي وطريقتها في التعامل مع ضيفها.