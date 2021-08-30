التفاصيل الكاملة لأزمة مي حلمي مع أحمد صالح ووقفها عن العمل

حلقة مثير للجدل، أدارتها الإعلامية مي حلمي مع لاعب الزمالك السابق أحمد صالح، ببرنامج «الحكم» على قناة الحدث، وبسبب أسلوبها الذي وُصف من البعض بـ«غير لائق» اضطر الضيف للانسحاب على الهواء مباشرة، وتدخلت نقابة الإعلاميين في الأمر، وأعلنت وقفها وعدم ظهورها على الشاشات.

انتقاد الوسط الفني لـ مي حلمي بعد أزمتها مع أحمد صالح

ووجهت الفنانة دينا فؤاد انتقادات لاذعة للإعلامية مي حلمي، التي تم إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب حلقتها المثيرة للجدل، وقالت«حقيقي إحنا بقينا في زمن المسخ على رأي الزعيم عادل إمام، أول مرة اتكلم في حاجة تخص حد، بس بجد مستفزة جدًا».

كما وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمي حلمي قائلاً، «في زمن الحساب والأحكام الخاطئة الدائمة على كل حاجة بلا أي حقيقة، ده كلام كبير أنا نفسي مش فاهمة، الخلاصة أظن إن هناك الكثير من الناس مدينين للمطرب محمد رشاد بالكثير من الاعتذار وإعلان إنهم كانوا خطأ. ناهية الكلام.. متحكمش على حد وأنت مشفتش السبت. خلص الكلام».

محمد رشاد يوجه رسالة لـ مي حلمي

ولم يخف الفنان محمد رشاد مشاعره تجاه مي حلمي، حيث نشر مقطع فيديو يغني من خلاله أحدث أعماله الفنية «أنا مش شمتان»، وظهر خلال الفيديو وهو يغني كلمات الأغنية «انا مش شمتان، لكن من حقي إنك تعرف إن انا زعلان».

مي حلمي ترد على محمد رشاد

وردت مي حلمي على طليقها من خلال خاصية «أستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» قائلة: «زانق نفسك في أي حاجة، خوديني معاكي لا أموت نفس».