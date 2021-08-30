تفاصيل أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي.. النقابة تفتح تحقيقا

ما زالت خلافات رضا البحراوي وحسن شاكوش الأكثر تداولا عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بسبب المشاجرة العنيفة التي وقعت بين الثنائي، وبدأت القصة حين نشر الكاتب الصحفي هاني عزب فيديو من الحفل عبر منصاته الإلكترونية أشار فيها إلى وجود مشاجرة في الساحل الشمالي بين كلٍ من شاكوش والبحراوي، وكان الثنائي يتواجد على خشبة المسرح في نفس التوقيت، وطلب «شاكوش» من الفرقة النزول من على خشبة المسرح من أجل بدء حفله الغنائي، ولكن لم يلتزم إلا اثنان بالنزول.

رضا البحراوي وحسن شاكوش: خناقة في الساحل

حاول مغني المهرجانات حمو بيكا إنهاء الخلاف وحل المشكلة، وعلى إثرها استكمل حسن شاكوش حفله الغنائي، وبالفعل استمر الغناء حتى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وبعد انتهاء الخلاف وقبل أن يبدأ «البحراوي» فقرته قال: «فين شاكوش كنت عايزه خليه يدعي لحمو بيكا»، فرد عليه «شاكوش» عبر«فيس بوك» من خلال الفيديو ضاحكًا: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعولنا كدة ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

على إثر ذلك، أوضح مصدر من نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أن المجلس قرر فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر في الاجتماع المقبل للنقابة من أجل معرفة المخطئ.

جدير بالذكر أن حسن شاكوش كان خلال الأيام الماضية في الساحل الشمالي، وأحيا عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية التي وصل عددها في يوم واحد إلى أربع حفلات غنائية، وعقب ذلك سافر إلى شرم الشيخ من أجل إحياء حفل آخر.