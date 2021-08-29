حسن شاكوش يعلق على خلافه مع رضا البحراوي: «أنا هربان.. ادعولنا»

علق مغني المهرجانات حسن شاكوش على المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين المغني الشعبي رضا البحراوي بالساحل الشمالي، إذ نشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيديو يرد فيه على رضا البحراوي.

وقال «شاكوش» عبر«فيسبوك» من خلال الفيديو وهو ضاحك:« أنا هربان ياجماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفله ادعولنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي

نشبت أمس خناقه في الساحل الشمالي بين مغني المهرجان حسن شاكوش و المطرب الشعبي رضا البحراوي، إذ كان شاكوش يغني على المسرح بلاي باك دون فرقه، وقبل بدايه فقرتة فوجئ بفرقة البحراوي على المسرح، وتحدث معهم أن ينزلوا حتى انتهاء فقرته وبالفعل جرى ذلك، وقبل انتهاء فقره شاكوش عادت الفرقه مرة أخرى على المسرح لتحضير المعدات أثناء غناء شاكوش، ما أثار غضبه.

وصمت «شاكوش» لحين الانتهاء من فقرته، وبدأ مناشدة كلامية بينه وبين الفرقة ليتدخل حمو بيكا لحل هذه الأزمة، وبعد انتهاء الخلاف قبل أن يبدأ «البحراوي» فقرته قال: «فين شاكوش كنت عايزه خليه يدعي لحمو بيكا».

حسن شاكوش يحيي حفلا للسيدات فقط

وأحيا مغني المهرجانات حسن شاكوش، السبت الماضي، بأحد شواطئ الساحل الشمالي للسيدات فقط وكانت شروط الحفل كالتالي:

- للسيدات فقط «مفيش رجالة».

- ممنوع حضور الأطفال الذكور ممن هم فوق الـ5 سنوات.

- 450 جنيهًا ثمن التذكرة للفرد الواحد.

- الأطفال أقل من 7 سنوات لن يدفعوا ثمن التذكرة.

- البنات الصغيرات اللاتي تجاوزن الـ7 سنوات يدفعن ثمن التذكرة كاملة.