وفاة المخرج كريم ضياء الدين.. والفنانة شيريهان تنعيه: «رحل الغالي»

أعلنت الفنانة شيريهان وفاة والد أبناء أختها الوسطى المخرج كريم ضياء الدين، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «تويتر»، وحرصت على الدعاء له من خلال المنشور الذي شاركته مع جمهورها.

الموت يفجع شيريهان في وفاة والد أبناء شقيقتها

و كتبت شيريهان عبر«تويتر»: « بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم..انتقل الى رحمة الله تعالى، والد ابناء أختي الوسطى هويدة، الغالي المرحوم المخرج ‎كريم ضياء الدين».

وتابعت: «أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر، ريم و جيهان ‎كريم ضياء الدين الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون».