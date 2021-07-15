أحمد المرسي يكشف تفاصيل تعاونه مع شيريهان فى مسرحية «كوكو شانيل»

أيام قليلة تفصلنا عن العرض الأول لمسرحية «كوكو شانيل» للنجمة شيريهان، لأول مرة على منصة شاهد، التي تشهد عودتها بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وكشف مدير التصوير أحمد المرسي، كواليس تعاونه مع النجمة شيريهان في مسرحية «كوكو شانيل»، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيد للغاية إني بشارك في عمل مهم وضخم مع نجمة كبيرة زي شيريهان».

وأضاف «المرسي»: «عمل تعبنا فيه جدا، وبوعد الجمهور إنهم بجد هيشوفوا عمل رائع للغاية متعوب عليه، وفيه تفاصيل كتير جدا وواثق إنه هيعجبهم».

وتابع مدير التصوير: «شيريهان فنانة كبيرة، وحقيقي راجعة لجمهورها بعمل ضخم يليق بيها، وسعيد جدا بالتعاون معاها في العمل دا».

يذكر أن مسرحية «كوكو شانيل» صورت منذ فترة، وستعرض للمرة الأولى من خلال منصة شاهد يوم 20 يوليو، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتشهد عودة شيريهان بعد غياب دام لسنوات طويلة عن الجمهور الذي ينتظر عودتها مجددا.

مسرحية كوكو شانيل

مسرحية «كوكو شانيل» بطولة شيريهان، من تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، كما يظهر معها عدد من ضيوف الشرف، منهم تامر حبيب وأسر ياسين وهاني عادل.

فيلم العارف

يذكر أن مدير التصوير أحمد المرسي يحتفل أيضا بعرض فيلم العارف، الذي شارك فيه، وهو بطولة أحمد عز ومحمود حميدة وأحمد فهمي وكارمن بصيبص ومصطفي خاطر وأحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.