بعد القبض عليه في الجزائر.. من هو نبيل القروي؟

يمثل نبيل القروي، المرشح السابق للرئاسة التونسية ورئيس حزب قلب تونس وشقيقه، اليوم الاثنين، أمام القضاء الجزائري، بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون في الجزائر بالسجن 6 أشهر مع غرامة مالية.

الجزائر أوقفت نبيل القروي وشقيقه بتهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية، أن السلطات الأمنية الجزائرية أوقفت نبيل القروي وشقيقه بعد تأكدها لإقامتهما في منزل أحد المواطنين بجهة تبسة الواقعة شرق الجزائر على الحدود مع تونس، لذا تستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن نبيل القروي:

معلومات عن نبيل القروي

- نبيل القروي هو رجل أعمال وإعلامي تونسي.

- ولد في أغسطس عام 1963 في ولاية بنزرت التونسية.

- وصل نبيل القروي إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية، والتي خسر فيها أما الرئيس الحالي قيس سعيد.

- أسس نبيل القروي بالتعاون مع شقيقه غازي، قناة «نسمة» الفضائية الترفيهية عام 2007، حيث توجه للجمهور في المغرب العربي، وأصلها ترفيهي فني إيطالية تونسية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

- يمتلك نبيل القروي شركة الإعلانات «قروي قروي» التي تملك قناة نسمة الفضائية أيضا.

- شهدت قناة نسمة المملوكة لنبيل القروي في مستهل افتتاحها نجاحًا كبيرًا من خلال عرض برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي.

- يرأس نبيل القروي جمعية «خليل تونس»، التي تختص بالعمل الخيري منذ حوالي 5 سنوات.

- حصل نبيل القروي على نسب عالية من الرضا لدى المواطنين التونسيين في استطلاعات الرأي، التي أجريت من قبل بعض الشركات الخاصة قبيل الانتخابات الرئاسية في تونس.

وتمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي بمنطقة تالة الواقعة غرب تونس، من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في تهريب نبيل القروي وشقيقه إلى الجزائر، إثر مداهمة منزل بمنطقة حدودية بمحافظة القصرين، وفق إذاعة «موزاييك» التونسية.

ولم تصدر السلطات الجزائرية أو التونسية، أي بيان رسمي حتى الآن بشأن هذا التوقيف، وسط تساؤلات حول تعامل القضاء الجزائري معهما، وإمكانية تسليمهما إلى تونس.