القبض على المرشح السابق للرئاسة التونسية نبيل القروي في الجزائر

كشفت مصادر جزائرية، أن أجهزة الأمن الجزائرية، ألقت القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي، في تبسة، شرقي الجزائر، لافتة إلى أن هناك اتصالات جارية لتسليمه لتونس.

وذكرت مصادر لـ«سكاي نيوز عربية»، أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الجزائرية، الحدودية مع تونس، ألقت القبض على رئيس حزب قلب تونس، المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي».

القبض على القروي في شقة بالجزائر وفرها شقيق نائب برلماني

وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة أمس، السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة، وفرها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي».

وكشفت «سكاي نيوز عربية» أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليم القروي.

الاتهامات بتبييض الأموال والتهرب الضريبي تلاحق قروي

وكان القروي، مالك قناة «نسمة» التلفزيونية المحلية، رئيس حزب «قلب تونس»، ثاني أكبر حزب في البرلمان، اعتقل في ديسمبر الماضي للمرة الثانية ولمدة 6 شهور، بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن، إلا أنه خسر في نهاية المطاف أمام الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد الذي فاز باكتساح.

وحل حزب «قلب تونس» في المركز الثاني بعد حزب «النهضة» في الانتخابات البرلمانية في العام نفسه، وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء المقال هشام المشيشي، التي كانت تخوض صراعا على السلطة مع الرئيس قيس سعيد.