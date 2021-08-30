فنانون هنأوا ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها الـ18

تحتفل اليوم الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها الـ 18، حيث إنها ولدت في يوم 30 أغسطس عام 2003 ، وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئتها بعيد ميلادها من خلال منشورات عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلى أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلادها

وكان من أوائل الفنانين الذين حرصوا على تهنئة الفنان ليلى احمد زاهر بعيد ميلادها، والدها الفنان أحمد زاهر، حيث نشر منشورًا من خلال صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، وقال فيه: «ليلى أجمل وأحلى وأغلى اسم في الوجود، ليلي أكتر اسم أتذكر في الشعر العربي، أكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم، أكتر اسم مميز بالذات عندي أنا، اسم أمي واسم بنتي القمر، كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل وأحلى وأحن وأطيب وألذ ليلي في الدنيا».

وتابع زاهر قائلا: «بحبك حب مش هقدر أوصفه ربنا يخليكي ليا ويوفقك في حياتك وتبقي سعيدة ومبسوطة وتفضلي ناجحة ومكسرة الدنيا أكتر ما إنتي مكسراها وتفضل ضحكتك الجميلة على وشك مهما كنت مخنوق أو مضايق بنسى كل حاجة لما بشوفها، عقبال مليون سنة يا حبيبتي بحبك يا لولي».

نسرين إمام تهنئ ليلى أحمد زاهر

كما هنأت الفنانة نسرين إمام ليلى أحمد زاهر من خلال خاصية الـ«استوري» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، حيث قالت: «حبيبتي وبنتي القمر اللي كبرت وبقت أجمل ستار يا رب، دايما سعيدة حبيبتي وناجحة، العمر كله يا رب».

وكذلك الفنانة كارمن سليمان وجهت لها رسالة عبر خاصية «ستوري إنستجرام»، قالت فيها: «بحبك يا لولي، أسعد عيد ميلاد يا روحي».