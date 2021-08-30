وزير الصناعة: «لاقيت حفاوة في العراق عشان أنا من بلد الرئيس السيسي»

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك توجها من قبل الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة لإنشاء مصانع صغيرة في القرى الأم في المراكز من أجل استيعاب الأهالي في القرى، موضحة أنه يجرى إنشاء 317 مجمعًا في 317 قرية، وتكون الأولوية في تسهيل الاستثمار في المصانع لأصحاب المصانع الذي ينتجون سلع تقلل من طلب مصر لها من الخارج، وكذلك المصنع الذي يوفر سلع للسوق المحلي والسوق الخارجي.

الدولة ترحب بالمستثمرين

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم الأثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة ترحب بأي مستثمر لديه دراسات جدوى جيدة لمشروعه، ويساهم في رفع معدلات تصدير المنتج المحلي إلى الخارج، لافتا إلى أن الوارادت زادت وكذلك الصادرات، متابعة: «الواردات زادت في مستلزمات الصناعة وده شيء كويس، نحاول تقليل من وارادتنا في كثير من السلع خاصة التي ليس لدينا احتياج لها ويوجد منتج محلي مقابل لها، لو المنتج المحلي موجود وفقا للمواصفات العالمية بمنع استيراده من الخارج».

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن أهم مشروع حاليًا تعمل الدولة فيه هو المجمعات بعد أن أنفقت الدولة عليه 9 مليار جنيه، من أجل أن تكون مستوفاة كل الشروطة البيئة والتصنيعية، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتخصيصها بالكامل وإتاحة فرص عمل أكثر.

مصر تركز على رفع معدلات التصدير

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر تركز على رفع معدلات التصدير ويوجد توجيه لإقامة المعارض في إفريقيا، إذ دخلت مصر سوق السنغال والكاميرون وجنوب السودان، ونأمل دخول العراق والأردن بشكل أكبر الفترة المقبلة في ظل جودة المنتج وسعره المناسب ووجود كبير كثير من قبل العراقيين والأردنيين للمصريين والمنتج المصري، متابعة: «لاقيت حفاوة في العراق بعد زيارة السيسي لها عشان أنا من بلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهما متشوقين للمنتجات المصرية وهنقيم أكتر من معرض في العراق وهنعمل معرض كمان في جوبا بعد معرض عملنا 4 أيام خلصت منتجاته في يومين».