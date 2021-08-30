رئيس «فاكسيرا»: نستهدف 6 أضعاف إنتاج «العجوزة» في مصنع أكتوبر

أشادت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، معتبرة أن اليوم هو يوم مشهود، متابعة «لدينا خطة واعدة مستقبلية لتطوير شامل للمصانع، تستهدف سياسة زيادة الثقافة الإنتاجية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصري».

لا نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط من لقاحات كورونا

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر لا تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي فقط من لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بل نستهدف أن تكون مصر مركز إقليمي في القارة الأفريقية لتصنيع الأمصال، مؤكدة أن مدبولي كان حريص اليوم على تفقد كل مصانع وآلاته لإنتاج لقاحات كوفيد 19 بمنطقة 6 أكتوبر.

نستهدف إنتاج 24 ألف جرعة لقاح في الساعة الواحدة

وأردفت رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، أن مصنع 6 أكتوبر لإنتاج اللقاحات نستهدف فيه إنتاج 6 أضعاف الطاقة الانتاجية في مصنع العجوزة، «إحنا بنتكلم أننا ننتج 24 ألف عبوة جرعة لقاح في الساعة، ومستهدفين نجيب خطوط إنتاج بأحدث المواصفات ومطابقة للمعايير الدولية»، مؤكدة أنه في نهاية شهر نوفمبر سيجري بدء التشغيل التجريبي في المصانع، من أجل بدء مرحلة الإنتاج.