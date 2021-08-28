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مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-8-2021 في محافظات مصر

أذان الفجر في القاهرة في تمام الساعة 03:59

كتب:

الوطن
08:46 ص | السبت 28 أغسطس 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

زيادة دقيقة في أحد الفروض ونقصان أخرى، يدفع الكثير من المسلمين للحرص على متابعة مواقيت الصلاة، لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها، وفي هذا الصدد، واستمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض مواعيد الصلاة اليوم السبت 27 أغسطس الحالي، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وشهدت مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا وجاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:59

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:50

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 06:22

أذان العشاء: 07:43

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:58

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:33

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:05

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء: 07:38

 

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما شهدت مواقيت الصلاة في الدول العربية حالة من التفاوت، وجاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 12:20

أذان العصر: 03:50

أذان المغرب 06:42

أذان العشاء: 08:12

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 04:44

أذان الظهر: 12:22

أذان العصر: 03:46

أذان المغرب 06:40

أذان العشاء: 08:10

مواقيت الصلاة في طرابلس

 أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 01:09

أذان العصر: 04:46

أذان المغرب 07:37

أذان العشاء: 09:01

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