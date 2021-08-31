جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الخناجر

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدني الحاد المدبب، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954، وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبحسب بيان رسمي أصدرته مصلحة الجمارك اليوم، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائر الخطوط الجوية العربية رقم 627 القادمة من الشارقة، اشتبه حسن شرف المعين علي لجنة الخط الأخضر في راكب مصري قادم من الشارقة، يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك.

جهاز الفحص بالأشعة أثبت وجود كثافات متماثلة

وأضافت «الجمارك»، أنه بسؤال الراكب المصري، عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة، أجاب بالنفي، وبعد تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة مجدى عزت مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، الذي أكد الاشتباه، ووجود كثافات متماثلة.

العثور على 8 خناجر ذات نصل معدني حاد ومدبب

وبالعرض على محمد أمين مدير الحركة، والمشرف على الصالة الخضراء، كلف شيماء علي، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 8 خناجر ذات نصل معدني حاد ومدبب، مختلفة الأحجام والأشكال.

وقرر محمد حميدة مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2021 ضد الراكب، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وأشارت الجمارك، إلى أن ذلك وفقا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.