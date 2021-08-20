منها عملات أثرية.. جهود أمن المنافذ في ضبط جرائم التهريب خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية جهودا مكثفة لضبط جرائم التهريب ممثلة في قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، وأسفر ذلك عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط قضيتي تهريب (قطع غيار معدات مستعملة).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية:

ضبط قضية تهريب (عملات أثرية).

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

ضبط قضية (أقراص دوائية مخدرة متنوعة).

في مجال الأمن العام:

ضبط 42 قضية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 1425 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 243 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات:

ضبط 4 قضايا

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.