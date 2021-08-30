معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021.. كيف تحسب مجموعك في 7 خطوات

مع بدء مراحل التنسيق الخاص بطلاب الثانوية العامة 2021، فإن هناك الآلاف من طلاب الثانوية الأزهرية، ينتظرون فتح باب التنسيق الخاص بهم، ويلجأ البعض إلى الالتحاق بكليات وزارة التعليم العالي، وفي هذه الحالة، يجب معرفة كيفية حساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021، بمعنى آخر، كيفية حساب مجموع طالب الثانوية الأزهرية، الذي يوازي مجموع طالب الثانوية العامة، حتى تنطبق عليه معايير تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021

ولمعرفة معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021، فإن مجموع مواد القسم العلمي في الثانوية الأزهرية، يبلغ 650 درجة، بينما يبلغ مجموع مواد القسم الأدبي 630 فقط، وتشمل خطوات حساب المعادلة كالآتي:

1- الخطوة الأولى لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 تبدأ بتحديد درجات مواد الشرعي من المجموع، وهي 210 درجات للقسمين العلمي والأدبي كالتالي:

الفقه = 40 درجة، قرآن = 40 درجة، حديث = 50 درجة، تفسير= 40 درجة، وتوحيد = 40 درجة.

2- الخطوة الثانية لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 تتضمن حذف درجات مجموع مواد الشرعي «المواد الدينية»، التي حصل عليها الطالب، فلو حصل مثلا على 600 درجة، منها 200 درجة في المواد الشرعية، يجري حذف الدرجات الأخيرة، ليصبح المجموع 400 درجة فقط.

3- الخطوة الثالثة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 تتناول إضافة مواد المستوى الرفيع، أعلى من 7.5 درجة.

4- الخطوة الرابعة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 أن يتم قسمة المجموع الإجمالي بعد اتباع الخطوات السابقة على 440 لطلاب القسم العلمي أو 440 لطلاب القسم الأدبي.

5- الخطوة الخامسة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 أن يتم ضرب حاصل العمليات السابقة في 100 لنحصل على النسبة المئوية.

6- الخطوة السادسة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 أن يتم ضرب حاصل العمليات السابقة في 410 «مجموع درجات الثانوية العامة».

7 الخطوة السابعة والأخيرة لحساب معادلة طلاب الثانوية الأزهرية 2021 قسمة ناتجم جميع العمليات السابقة على 100 لنحصل على المجموع النهائي بعد المعادلة.

مثال لحساب معادلة الثانوية الأزهرية

ولو ضربنا مثالا على الخطوات السابقة فإنه لو حصل طالب في القسم العلمي بالثانوية الأزهرية على 600 درجة منها 200 درجة في المواد الدينية بالإضافة إلى 12.5 في المستوى الرفيع فإن حساب المعادلة يكون كالتالي:

600-200+5=405÷440×100=92.045%×410÷100=377.38 درجة وهوو المجموع النهائي بعد المعادلة.