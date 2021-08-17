عاجل.. بدء التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021: تكلفة المادة 100 جنيه

بدأ، منذ قليل، الأزهر الشريف في تلقي تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن تستمر فترة التظلمات لمدة شهر، عبر 198 مكتبا بجميع الإدارات التعليمية التابعة للأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، على أن تكون التظلمات إلكترونيا دون حضور الطلاب للمكاتب.

طريقة تقديم تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ونشر قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة تقديم الطعون والتظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وجرى تفعيل خدمة السداد لرسوم الطعون عن طريق الإنترنت تيسرا على طلاب الثانوية الأزهرية، على أن يكون دفع الرسوم إلكترونيا بالإضافة إلى الطرق المتبعة لسداد مصروفات التظلمات.

خطوات تقديم طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

كما حددت مشيخة الأزهر الشريف، الخطوات التي يمكن من خلالها تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وجاءت كالتالي:

-الدخول على رابط المنظومة الموجود على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

- كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس وكلمة السر الخاصة بك.

- يمكنك الحصول على الرقم السري الخاص بك، من رائد التحول الرقمي الخاص بالمعهد.

- بعد الدخول على الموقع ستظهر لك بيانات الطالب، ثم المواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

تظلمات نتيجة الثانوية الازهرية 2021 أدبي وعلمي تستمر شهرا

وتكون اختيار طريقة الدفع لتظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، إما عن طريق الدفع بالفيزا أو التسجيل برقم المسلسل المدفوع في الادارة التعليمية، وتستمر فترة التظلمات لمدة 30 يوماً.

- اختيار طريقة الدفع بالفيزا.

- تحديد المواد التي تود الطعن عليها، ثم الضغط على زر التأكيد.

تظلمات نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

- سيجري تحويلك إلى صفحة الدفع، ثم اختيار الدفع بالفيزا.

- بعد ذلك قم بملء الخانات المطلوبة الخاصة بك برقم البطاقات والرقم السري.

- تكلفة الاطلاع على المادة الواحدة 100 جنيه، بالإضافة إلى رسوم الخدمة.

- اضغط على زر الدفع، وبعد ذلك سيجري تحويلك إلى الصفحة الخاصة بك، وستظهر لك الاستمارات التي جرى تسجيلها.

- تقوم بعد ذلك بالدخول على استكمال إضافة المواد، ثم اختيار المواد ومكان الاطلاع.

- ثم الضغط على زر حفظ أو التأكيد، وفي حالة عدم تأكيد الحفظ، يجري التأكيد تلقائيا في خلال 6 ساعات.

- في الصفحة الرئيسية ستظهر لك المادة التي تود الطعن عليها، ومكان الاطلاع وموعد الرؤية ونتيجة الطعن.

- في حالة اختيار طريقة الدفع برقم المسلسل المدفوع في الإدارة التعليمية، قم باستكمال إضافة المواد.

الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد طلاب الثانوية الأزهرية من دفعة 2020 -2021، 106 آلاف و17 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفا و294 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفا و723 طالبا وطالبة.