كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. رئيس الجامعة يوضح

كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن فتح باب تنسيق الثانوية الازهرية 2021، للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، سيكون خلال الأيام المقبلة، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إنه بالنسبة لتنسيق الثانوية الأزهرية 2021، لدخول كليات جامعة الأزهر، سيتم الإعلان عن فتح باب تسجيل الرغبات فور تحديد الموعد من بوابة الحكومة».

موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021

وأكد مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021، لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم، من المتوقع أن يتم فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر، يوم الأحد من الأسبوع المقبل، والموافق 5 سبتمبر عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

وعن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، أوضح المصدر، أنه من المحتمل ارتفاع تنسيق دخول كليات جامعة الأزهر بنسبة ملحوظة هذا العام، نظرا لارتفاع درجات طلاب الثانوية الأزهرية، على أن يتم تسجيل رغبات طلاب الأزهر 2021 عبر بوابة الحكومة المصرية.

انطلاق اختبارات القدرات بجامعة الأزهر قبل بدء تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

ومن المقرر أن تنطلق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية، قبل تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، في الكليات التي تحتاج إلى إختبار قدرات، منها كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية التمريض للطالبات بالقاهرة، وكليات الدراسات الإنسانية للبنات، كليات التربية بنين وبنات، وكليات التربية الرياضي للبنين والبنات، وكلية اللغات والترجمة، وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وكذلك المعاهد الفنيه للتمريض بالقاهرة وأسيوط ودمياط، 2 سبتمبر.

كليات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

جدير بالذكر أن تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، سيكون أمام طلاب المرحلة الأولى، التسجيل بكليات جامعة الأزهر التي تشمل 11 معهد علي مستوي الجمهورية مشتملاً علي 48 كلية، وينتمي طلاب الثانوية الأزهرية لكليات الأزهر.

ووفقا لتنسيق الثانوية الأزهرية 2021، يتم ترشيح الطلاب للكليات حسب رغباتهم ومواقعهم الجغرافية، وفي حالة وجود الكلية في أماكن محدودة يتم ترشيح الطلاب بها.