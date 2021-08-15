كل ما تريد معرفته عن التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2021

يسعى البعض من الطلاب إلى التحويل من كليات الأزهر إلى العام 2021، في ظل رغبة عدد من طلاب جامعة الأزهر التحويل من الكليات التي التحقوا فيها العام الدراسي الماضي، إلى كليات بالجامعات العامة الحكومية والخاصة خلال العام الدراسي الجديد 2021 - 2022.

كليات متاحة للتحويل من الأزهر

وبخصوص التحويل من كليات الأزهر إلي العام 2021، فإن جامعة الأزهر ستبدأ في فتح باب التحويل ونقل القيد بين الكليات سواء لطلاب النقل أو الباقيين للإعادة في العام الجامعي « 2021\2022»، فضلا عن إعلان جامعة الأزهر عن شروط التحويل والذي جاء كالتالي:

كليات متاحه لتالتة ثانوي ازهر 2021

وبشأن التحويل من كليات الأزهر إلي العام 2021، فإنه لا بد من موافقة عميدي الكليتين على تحويل الطالب من كلية إلى أخرى، بإلاضافة لأن يكون الطالب حاصلا على الحد الأدنى للقبول بالكلية الراغب في التحويل إليها، ويتم دفع مصروفاته في الكلية الذي يحول إليها بعد تقديم الأوراق.

وعن التحويل من كليات الأزهر إلي العام 2021، فإنه يُشترط أيضا أن يكون يٌقر الطالب الذي أراد التحويل من كلية لآخري جاء دون ضغوط أو أسباب خارجة عن إرادته.

طريقة التحويل الطالب من كلية إلي أخري

أولا لا بد من إرسال جواب إلي الكلية التي يتواجد بها الطالب إلي الكلية الراغب في التحويل إليها، فضلا عن موافقة عميد الكلية على الطلب المقدم، والحصول علي ملف خاص بالطالب من شئون الطلاب.

ويوجد عدد من الشروط أيضا لتحويل من كليات الأزهر إلي العام،

ومنها تقديم ملف الطالب إلى شئون الطلاب في الكلية الجديدة، ودفع جميع المصروفات المقررة على الطالب فى الفصل الدراسي سواء كان انتظام أو انتساب، وتسليم كارنية الكلية القديمة إلى إدارة شئون الطلاب.