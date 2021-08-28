العثور على جثة شخص بقويسنا.. والأهالي: «مقتول بطلق خرطوش»

عثر أهالي قرية «الخضراوية»، التابعة لمركز قويسنا، في محافظة المنوفية، على جثة شخص مقتول، وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم الشرطة، حيث انتقلت قوة أمنية لمعرفة ملابسات الوفاة، وسؤال الأهالي عن كيفية العثور عليه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة لشخص مصاب بطلق «خرطوش»

وأوضح عدد من أهالي القرية أن الجثة، التي تم العثور عليها اليوم السبت، لشخص مصاب بطلق «خرطوش»، وتبين أن الجثة لشخص مقيم بقرية «شنوان»، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفور مشاهدة الجثة تم إخطار مباحث قويسنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بالعثور على جثة شخص، في قرية «الخضراوية»، التابعة لمركز قويسنا، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

القبض على متهمين بقتل عامل مسجد بقويسنا

وفي وقت سابق، ألقت مباحث المنوفية إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في واقعة قتل عامل مسجد بقرية «عرب الرمل»، التابعة لمركز قويسنا، بعد مشاجرة بينهم وبين المجني عليه، والتعدي عليه حتى لفظ أنفاسه، وأكدت مصادر أمنية أن مباحث المركز تواصل جهودها للقبض على باقي المتهمين.

وقال مصدر أمني إن المجني عليه يُدعى «م. ع.»، يعمل عامل مسجد، ويبلغ من العمر 45 سنة، موضحاً أن الواقعة تعود إلى مشاجرة بين الطرفين، انتهت بقيام المتهمين بإطلاق النيران على المجني عليه، باستخدام «فرد خرطوش»، مما تسبب في وفاته، مشددأً على أن سبب الخلاف هو مشاكل الجيرة.