ذهب ليقضي حاجته.. انتشال جثة تاجر خضروات من ترعة في الدقهلية

انتشل أهالي قرية «ميت العامل»، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، جثة تاجر خضروات من مياه ترعه «البهراري»، المارة بالقرية، وبسؤال شقيقته، في محضر الشرطة، أكدت أنها كانت برفقته في سوق الخضار بالقرية، وأنه توجه لقضاء حاجته على شاطئ الترعة وعند تأخره ظنت أنه توجه إلى منزله وفوجئت اليوم بوفاته.

ورود بلاغ لمركز أجا بالعثور علي جثة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة «البهراري»، المارة بقرية ميت العامل دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وقوات الإنقاذ النهري، إلي مكان العثور علي الجثة، وتبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو«السعيد مصطفى محمد علي»، 32 سنة، تاجر خضروات، ومقيم في قرية «كفر طنبول الجديدة»، دائرة مركز السنبلاوين يرتدي ملابسه كامله وبحوزته مبلغ مالي 11 جنيهًا وهاتف محمول، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

شقيقة المتوفي: ذهب ليقضي حاجته علي الترعة ولم يعد

وبسؤال شقيقته المدعوة صباح مصطفى محمد علي، 47 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، في محضر الشرطة، قررت بأنه حال تواجدها أمس برفقة شقيقها في سوق الخضار الكائن بقرية ميت العامل دائرة مركز أجا توجه لقضاء حاجته على شاطئ الترعة المجاورة للسوق، وعندما تأخر ظنت أنه توجه إلى منزله وفوجئت اليوم بوفاته ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6094 إداري مركز أجا لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.