9 مقاطع ترصد مقتل «فتاة المول».. صديقتها دخلت المطبخ وأحضرت سكيناً

حصلت نيابة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة على 9 مقاطع فيديو في واقعة مقتل «فتاة المول»، بإحدى العيادات، بعد أن خططت إحدى صديقاتها لقتلها، وبعد أن تمكن الجناة من تنفيذ مخططهم بقتل المجني عليها وسرقوا نقودها وهاتفين محمولين ومشغولات ذهبية، أتلفوا كاميرات المراقبة في العيادة، ولكنها كانت قد سجلت كل شيء.

تفريغ 9 مقاطع فيديو في واقع فتاة المول

وفرغت النيابة العامة مقاطع الفيديو التي تحصلت عليه وجاء تفريغها كما يلي:

1- المقطع الأول: تظهر فيه المتهمة «نورهان ج. س.»، حال ارتدائها للملابس، بدي أبيض اللون وبنطال قماش برتقالي اللون وبوليرو حريمي مشجر اللون وطرحه بيضاء اللون، يعلوها كاب أبيض اللون وحذاء رياضي أبيض في أزراق اللون - المضبوطة بإرشادها- بمدخل برج سفير مول وقيامها بالدلوف داخل المصعد والصعود به.

2- المقطع الثاني: تظهر به المتهمة «نورهان» مرتدية ذات الملابس السابق وصفها عقب خروجها من المصعد، والترجل في الطرقة الخاصة بالطابق السادس علوي، وصولاً إلى العيادة محل الواقعة والدلوف من بابها المفتوح.

3- المقطع الثالث: يظهر به المتهم «محمد ع. ج.» حال ارتدائه الملابس تیشرت أحمر اللون وبنطال جینز أزرق اللون وحذاء رياضي أسود اللون، وهي ذات الملابس التي كان يرتديها وقت الضبط، يرافقه المتهم «مصطفى خ. ع.»، حال ارتدائه تيشرت أصفر اللون وبنطال جينز أزرق اللون وحذاء رياضي أبيض وكاب أبيض، المضبوطة بإرشاده، بمدخل المول وقيامهما بالدلوف داخل المصعد.

4- المقطع الرابع: يظهر به المتهمان «مصطفى خ. ع.»، و«محمد ع. ج.» مرتدين ذات الملابس السابق وصفها، عقب خروجهما من المصعد والترجل بطرقة الدور السادس علوي وصولا إلى العبادة محل الواقعة والدلوف من بابها المفتوح.

مقطع فيديو يوضح تصرفات المتمهين داخل العيادة

5- المقطع الخامس: مدته 8 دقائق 29 ثانية يظهر به غرفة استقبال بها مقاعد انتظار على يسار الداخل، وبمواجهته منضدة في منتصفه وعلى يمين الداخل يوجد مطبخ صغير، يليه بذات غرفة الاستقبال ثلاجة مياه صغيرة، يليها ممر صغير «طرقة توزيع» ثم يظهر دلوف المتهم «مصطفى» ويليه المتهم «محمد»، دلوفهما من باب العيادة المفتوح، وتبدو عليها علامات التربص والحيطة والحذر، ثم يقوم المتهم «محمد» بغلق باب العبادة من خلفه، والعدو مسرعاً دالفاً الممر، حيث يظهر عليه ذلك خروج المتهم «مصطفى» إلى غرفة الاستقبال، ناظراً يميناً ويساراً، ثم عاد مرة أخرى إلى الممر، وأعقبته المتهمة «نورهان» التي عادت مرة أخرى، وبالدقيقة الثانية، تظهر أقدام المتهم «مصطفى» وظهره بالوضع جالسا ويظهر قيامه بتحريك جسده، وعقب مرور 3 دقائق و18 ثانية يظهر خروج المتهم «محمد» وإغلاقه الباب الرئيسي للعيادة خلفه، وبالدقيقة 3:58 ثانية خرجت المتهمة «نورهان» من الممر، متوجهة للمطبخ، وعائدة وبيدها سلاح أبيض «سكين صغير الحجم»، وتوجهت مرة أخرى للممر، ويظهر في الدقيقة 4:39 ثانية قدم المتهم «مصطفى» وقدم المجني عليها، المتعرف عليها حال مناظرة النيابة للجثمان، وفي الدقيقة 7:09 ثانية، خروج المتهمة «نورهان» وبيدها السكين، ودخولها للمطبخ، وعادت مرة أخرى حاملة إياها والعودة للممر.

مقاطع فيديو هروب المتهمين

6- المقطع السادس: يظهر به هروب المتهم «محمد» خارج العيادة، مغلقاً الباب خلفه.

7- المقطع السابع: يظهر به المتهم حال نزوله من على الدرج الخاص بالعقار.

8- المقطع الثامن: يظهر به المتهمان «مصطفى» و«نورهان» حال مغادرتهما للعقار.

9- المقطع التاسع: يظهر به المتهمان «محمد» و«نورهان» حال نزولهما على سلم العمارة.