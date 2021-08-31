أماكن الفسح والخروجات للمصريين والأجانب بالغردقة

تجتذب مدينة الغردقة الآلاف من السائحين المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة من دول العالم، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية تجعلها محط أنظار العالم، حيث تمتلك أكثر من 150 ‪ فندقاً ومنتجعاً سياحياً، تتنوع بين 3 و4 و5 نجوم، بالإضافة إلى عشرات الشواطئ العامة والخاصة، وعدد من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة، وأماكن سياحية لرحلات السفاري والرحلات البحرية، إضافة إلى مارينا سياحي على مستوى عالمي.

أماكن الفسحة والخروجات بالغردقة

جزيرة الجفتون من أشهر الأماكن السياحية بالغردقة

تمتلك الغردقة عدداً من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة يأتي على رأسها جزيرة الجفتون فهي واحدة من أشهر الأماكن السياحية بالغردقة والذهاب إليها عن طريق رحلة بحرية بالمركب، ويبدأ التحرك في الساعة التاسعة صباحا والعودة حتى الساعة الرابعة مساء وتشمل الرحلة وجبة غذاء بالإضافة إلى المشروبات ويتم النزول على شاطئ الجزيرة لممارسة الغطس والسنوركل.

رحلة السفارى في جبال الغردقة

لعشاق المغامرة والبحث عن المتعة يمكنك أن تذهب في رحلة سفاري لمشاهدة جبال البحر الأحمر الشرقية ومشاهدة غروب الشمس والتعرف على البدو وطريقة المعيشة في الصحاري وتبدأ الرحلة في الثانية مساءا بسيارات الدفع الرباعي في قلب الصحراء ثم مشاهدة البدو ومشاهدة غروب الشمس على الجبال ثم حفلة ليلية وعروض رقص شرقي والعودة مساءً.

رحلة الغواصة في أعماق البحر

لمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة بشواطئ الغردقة عليك القيام برحلة الغواصة من على شاطئ المارينا السياحي بالغردقة وتستغرق الرحلة ساعتين تشمل الذهاب والعودة ووقفة لمشاهدة الشعاب المرجانية والكائنات البحرية من خلال حوض زجاجي أسفل الغواصة ثم العودة إلى الشاطئ.

رحلة متحف جراند أكواريوم

متحف جراند أكواريوم بالغردقة هو واحد من أفضل الوجهات السياحية في العالم ويضم 22 حوض زجاجي به أسماك البحر الأحمر النادرة واسماك القرش بالإضافة إلى غابات وبيت التمساح وأنواع مختلفة ونادرة من الطيور وهياكل عظيمة الحوت وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مارينا سياحي عالمي

ويمكنك أن تستمع بمارينا الغردقة السياحي، بالقرب من شارع شيراتون السياحي جنوب الغردقة، وتضم عدداً من اليخوت السياحية العالمية، وعدداً من الكافتريات والمطاعم السياحية والبازارات والمولات والبنوك التجارية.