إجراء جديد في الكويت بشأن المصريين الوافدين إليها

قالت مصادر كويتية مطلعة، إن الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي، ستخاطب سلطات الطيران المدني في مصر و4 دول أخرى، هي سيرلانكا وبنجلاديش وباكستان ونيبال، لتحديد ما وصفته بـ«كوتة» الأعداد المقترحة لـ«المصريين القادمين» إلى البلاد.

حددت أعداد القادمين من الهند إلى الكويت

يأتي ذلك بعدما حددت أجهزة مطار الكويت الدولي «كوتة» بأعداد القادمين من الهند إلى الكويت، على خلفية موافقة مجلس الوزراء الكويتي، على رفع الطاقة الاستيعابية للقادمين بمطار الكويت الدولي، إلى 10 آلاف راكب يوميا، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأوضحت المصادر لـ«القبس» أن النسبة المحددة لشركات الطيران المحلية والهندية المقترحة ستكون بواقع 760 راكبا قادما إلى البلاد في الأسبوع، منها 380 راكبا لشركات الطيران المحلية ومثلهم لشركات الطيران الهندية.

وأشارت المصادر للصحيفة الكويتية إلى أن سلطات المطار بانتظار موافقة الجانب الهندي على الأعداد المقترحة، تمهيدا لجدولة وانطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين الطرفين.