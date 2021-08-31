«الصحة»: مصر دخلت الموجة الرابعة من كورونا.. نطالب بسرعة التطعيم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تتفاوض مع جميع الشركات المنتجة للقاحات الوصول لأفضل عرض لتنويع قدرة الإنتاجية للقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أن مصر تستهدف توفير 80 مليون جرعة بنهاية العام الجاري لتطعيم 40 مليون مصري وقد يكون العدد أكبر من ذلك، داعيا جميع المواطنين لسرعة التوجه للحصول على التطعيم في ظل توجيه لتطعيم كل العاملين في وزارة التربية والتعليم والطلاب وسط وجود مواد خام لإنتاج 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني، كاشفا أن مصر دخلت الموجة الرابعة وستزداد الأعداد في منتصف سبتمبر المقبل حتى منتصف أكتوبر.

التركيز على تطعيم جهات الدولة المختلفة

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، أمس الاثنين، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الدولة تسعى في مختلف المحاور في تطعيم القطاعات لمختلفة لتشمل الجهاز الإداري للدولة والجامعات، كما تم تطعيم جميع المواطنين المسجلين على السفر وسيتم البدء في المرحلة الثانية من تطعيم باقي المسافرين، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد دخول مصر الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد ارتفاع الإصابات الأسابيع الماضية بشكل منتظم ولكن يوجد انخفاض في معدلات الوفيات مقارنة بالمعدلات العالمية بنسبة 3%.

زيادة أعداد المصابين بكورونا في الموجة الرابعة منتصف سبتمبر

وتوقع متحدث وزارة الصحة، أن تزداد الموجة الرابعة في منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر لذا يجب ضرورة التوجه لتلقي التطعيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة كبار السن لتقليل نسبة دخول المستشفيات بنسبة 90% بحسب الدراسات العالمية، مطالبا بضرورة التوجه لتناول التطعيمات المضادة لكورونا.