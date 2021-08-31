المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء.. لا ينظر في الأمر دونها

أتاحت الحكومة إمكانية التصالح على مخالفات البناء في إطار حرصها على تقنين أوضاع المباني المخالفة، شرط إثبات الجدية وتحضير المستندات اللازمة وإرفاقها في الملف، حتى يضمن المتقدم البت في طلب التصالح في مخالفات البناء.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض المستندات الواجب إرفاقها بالملف لضمان البت في طلب التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للمادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك كما يلي:

المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.

- أي مستند يدل على أنّ المخالفة المطلوب التصالح عليها وقعت قبل العمل بأحكام القانون.

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المسـتند الدال علـى تاريخ تركيب أي من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز- تليفون - إنترنت).

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحـوث الإسكان والبناء.

- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مكتب هندسي.

- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.

- عقـد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقـوق الارتفاق المقررة قانونا.