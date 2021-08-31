ضربة أمنية جديدة.. «الداخلية» تنجح في ضبط مختطفي طفل المحلة

في ضربة أمنية جديدة تؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية على تحقيق الأمن للمواطنين وفرض هيبة القانون وبث الطمأنينة بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كل الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالماً.

ويُعد سرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة رسالة حاسمة بأن الشرطة المصرية قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطنين.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة خطف طفل المحلة «زياد البحري»، على يد ملثمين، ظهر أمس، قالت إن فريق البحث الذي يضم ضباطًا من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرتي الغربية والدقهلية، نجح في تحديد هوية المتهمين بخطف الطفل.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قوات الأمن تتعقب الجناة لضبطهم، وهو ما تم بالفعل، والإعلان عن ملابسات وتفاصيل ودوافع الجريمة.

وأوضحت المصادر، أن قوات الأمن استطاعت تحديد هوية المتهمين، من خلال فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان اختطاف الطفل، وأيضا تتبع خط هروبها عبر الطريق الدائري - المحلة - المنصورة، حيث عثرت القوات على السيارة المستخدمة في حادث الاختطاف، وتبين أنها تحمل لوحة معدنية مسروقة، وتم تحرير محضر لها في قسم شرطة ثان المنصورة.

وأكدت المصادر أنه تم التوصل إلى مالك اللوحة، وقدم ما يثبت ذلك وصورة المحضر.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية لتفاصيل وملابسات الواقعة، كما تحفظ على الفيديو، الذي رصد تفاصيل الحادث وتبين أن مدته 26 ثانية.

كما تبين من خلال فحص الفيديو استغاثة الطفل، وسحل والدته أثناء وقوفه أمام محل على الطريق الدائري - المحلة - المنصورة، وبدأت النيابة في استجواب والده وعدد من شهود العيان، كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.