«التحالف العربي» يسقط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لهجمات الحوثيين ضد اراضي المملكة، وأعلن اعتراض وإسقاط طائرة مُسيَّرة مفخخة حاولت الهجوم على «مطار أبها الدولي»، جنوب غربي مدينة أبها بمنطقة عسير الواقعة في جنوبي غرب السعودية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى تناثر شظايا نتيجة اعتراض الطائرة المُسيَّرة في محيط المطار من دون إصابات أو أضرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«التحالف»: محاولة الحوثيين المتعمدة الاعتداء على المطار جريمة حرب

وأضاف «التحالف العربي»، أن محاولة الحوثيين الاعتداء على المطار بطريقة متعمدة جريمة حرب.

وكان «التحالف»، أعلن مساء أمس الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، تجاه ⁧‫نجران⁩ الواقعة جنوب المملكة.

«التحالف»: نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون

وقال «التحالف العربي»، إنه اتخذ الإجراءات العملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق آخر، حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، من انتشار جرائم السرقة والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل الحوثيين الإرهابيين، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة‏.

وأهاب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، بجميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم، بكون ذلك من قبيل الاشتراك مع الحوثيين فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقاً للقانون.