لحظة وقوع انفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو)

نشر نشطاء لبنانيون، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة وقوع انفجار في معمل لتصنيع سخانات المياه، أسفر عن سقوط 3 قتلى في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الإثنين، والتقطته كاميرا مراقبة من أحد المباني المجاورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الانفجار وقع داخل معمل لتصنيع سخانات المياه «القازانات» في برج البراجنة

ووقع انفجار داخل معمل لتصنيع سخانات المياه «القازانات» في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّه خلال عملية تلحيم لأحد الخزانات في المعمل دوى انفجار أدى إلى مقتل صاحب الشركة و2 من العمال، فيما لم تعلن السلطات الرسمية بعد سبب الانفجار.

لحظة انفجار معمل الشامي للقازانات في برج البراجنة . pic.twitter.com/ngUtilqCVS — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 30, 2021

وفي الهند، أصيب 77 شخصا من أصل 300 مشارك بإصابات خطرة في 7 دقائق في مهرجان تقليدي سنوي يقام بولاية أوتاراخند الهندية، رغم قلة عدد المشاركين هذا العام بسبب فيروس كورونا السمتجد «كوفيد 19».

ويتمثل المهرجان، بمعركة يتراشق خلالها المشاركون بالحجارة، فيما ذكرت صحيفة «إنديا توداي» الهندية، أنّ المئات يشاركون كل عام في المهرجان، الذي يتضمن معركة وحشية يصاب خلالها العشرات بجروح خطرة. وحسب التقاليد، فإنّ 4 عشائر تلتقي في أوتاراخند وتلقي بالحجارة على خصومها.

وفي الصين، أثرت أمطار غزيرة وفيضانات ناجمة عنها على أكثر من 113 ألف شخص في مدينة آنكانج بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، مساء أمس الإثنين، حيث جرى إجلاء 23800 شخص، ومن المتوقع استمرار تساقط الأمطار الغزيرة اليوم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

واجتاحت الأمطار الغزيرة أجزاء من المقاطعة منذ السبت الماضي، حيث شهدت 74 محافظة هطول الأمطار، بينها 11 سجلت هطول أمطار بمنسوب يزيد على 100 مللم، وسجلت محطة فالونج في محافظة تشنبينج أكبر منسوب تراكمي لهطول الأمطار بلغ 171.8 مللم.

وأسفرت الفيضانات التي سببتها الأمطار في آنكانج، عن تكبّد خسائر في ما إجماليه 116 بلدة، وتضررت المحاصيل والبنية التحتية، فيما أقامت المدينة 108 مواقع إيواء لإجلاء السكان المتضررين.