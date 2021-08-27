حريق وزلزال يضربان لبنان والمغرب..وإصابة 60 شخصا في انفجار بكازاخستان

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث منها الحريق الذي اندلع قرب حدود لبنان مع سوريا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما شهد المغرب زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم تاونات، شمال البلاد، دون وقوع ضحايا.

وفي الصين، سببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها دمارا في 47 مركزا في بلدية تشونجتشينج الواقعة جنوب غربي البلاد.

النيران تلتهم القسم الشرقي من منطقة «وادي عنجر» في محافظة البقاع اللبنانية

واندلع حريق هائل قرب الحدود «اللبنانية السورية»، أمس الخميس، وقالت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الحريق وقع في جبل مجدل عنجر، حيث التهمت النيران القسم الشرقي من المنطقة المسماة وادي عنجر في محافظة البقاع اللبنانية القريبة من الحدود مع سوريا.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى أن الحريق الضخم هدد منازل ومحاصيل زراعية، فيما تعذر وصول قوات الدفاع المدني.

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في خراج بلدة بكيفا في قضاء راشيا في منطقة كعب الكروم.

حريق في السلسلة الشرقية بين بلدتي مجدل عنجر و عنجر في الجبل الفصل بين الحدود اللبنانية والسورية. pic.twitter.com/cMHs8xgI14 — Sheikh El-Jabal شيخ الجبل (@Sheikh_ElJabal) August 26, 2021

حريق ضخم جداً في السلسلة الشرقية بين بلدتي مجدل عنجر و عنجر في الجبل الفصل بين الحدود اللبنانية والسورية. pic.twitter.com/UqilnlBnrO — Sheikh El-Jabal شيخ الجبل (@Sheikh_ElJabal) August 26, 2021

وفي المغرب، ضرب زلزال، أمس الخميس، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، إقليم تاونات، أحد الأقاليم المغربية والواقع شمال البلاد في جبال الريف، شمال مدينة فاس، دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

وقالت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إن مركز الزلزال في جماعة تابودة بالإقليم المغربي، موضحة أن الزلزال سجل على عمق 54 كيلو مترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الصين، أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها، على أكثر من 3000 شخص في بلدية تشونجتشينج الواقعة جنوب غربي الصين، فيما قامت السلطات، بإجلاء السكان وقامت بإرسال أفرادا للقيام بأعمال إنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المحلية، استمرار الأمطار الغزيرة حتى غدا السبت، فيما قال «مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث» بالبلدية الصينية، أمس الخميس، إن أمطارا غزيرة سقطت في 29 منطقة ومحافظة في تشونجتشينج، على مدار 24 ساعة، وسجلت قرية دونجشنج بمنطقة تشيجيانج أعلى نسبة يومية لسقوط الأمطار، وصلت إلى 174.5 مم.

الأمطار في تشونجتشينج أسفرت عن تدمير 105 منازل

وأضافت المركز الصيني، ان الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها سببت دمارا في 47 مركز قرى، فيما تأثر 3055 شخصا ودمرت 105 منازل وأُتلف 160.7 هكتار من المحاصيل،

وقُدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة بأكثر من 6 ملايين يوان «حوالي 0.95 مليون دولار أمريكي».

وفي كازاخستان، الدوفلة الواقعة بين أوروبا وآسيا، أصيب 60 شخصاً جراء انفجار كبير، أمس الخميس، وقع في مستودع ذخيرة في العاصمة «نور سلطان»، كما تسبب الانفجار في إخلاء 4 قرى مجاورة.

وقالت وزارة الدفاع الكازاخستانية في بيان، إن الحريق اندلع ظهر أمس الخميس، في مستودع للذخيرة، يقع في وحدة عسكرية في منطقة جامبيل جنوب البلاد، ما تسبب في انفجار أجسام مجهولة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

تسرب للغاز على متن سفينة شحن يسفر عن مقتل 3 أشخاص قبالة ميناء قرطاجنة الإسباني

وفي إسبانيا، لقي قبطان وبحار تركيان، وبحار جورجي مصرعهم على إثر تسرب للغاز على متن سفينة شحن قبالة ميناء قرطاجنة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مسؤولو هيئة الميناء، إن الحادث وقع على متن سفينة شحن ترفع علم ليبيريا، والسفينة تديرها شركة تركية وتحمل شحنة من زيت زهرة الشمس، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر، أنه خلال الأعمال الفنية في أحد خزانات السفينة، حدث تسرب للغاز توفي على إثره اثنان من البحارة الأتراك أحدهما قبطان السفينة، وبحار من جورجيا، مشيرة إلى نقل بحار آخر إلى المستشفى بطائرة مروحية نتيجة تسممه بالغاز، حالته خطيرة.

وفي السعودية، فرضت وزارة التجارة السعودية غرامة بنصف مليون ريال «2092172 جنيه مصري»، على مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية بعد نشرهما إعلانات على «سناب شات» تضمنت خداعا وتضليلا.

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة الولاية الرابعة بمدينة دوسلدوف الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على سوري ينتمي إلى «جبهة النصرة»، بعد 22 جلسة محاكمة انتهت بإدانته بقتل ضابط في الجيش السوري.

كما دانت المحكمة الألمانية، متهما سوريا ثانيا يدعى «سامي ا. س.» يبلغ من العمر 36 عاما وحكمت عليه بالسجن 9 سنوات لتوثيقه بالفيديو عملية القتل التي ارتكبت في يوليو 2012.

بسبب ظروف احتجاز السجناء.. العدل الأمريكية تغلق سجن نيويورك مؤقتا

وفي الولايات المتحدة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن سجن نيويورك الذي احتجز فيه المصرفي جيفري إبستين سيغلق مؤقتا بسبب ظروف احتجاز السجناء غير الملائمة فيه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتم اتهام إبستين في الولايات المتحدة بالاتجار بالقصر لغرض الاستغلال الجنسي، وهو ما ينطوي على ما يصل إلى 40 عاما في السجن، والتآمر للانخراط في مثل هذا الاتجار حتى 5 سنوات في السجن.

وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن بـ نيويورك، بعد سماع أقوال إبستين، بالبقاء في الحجز وعدم الإفراج عنه بكفالة، وفي نهاية الشهر ذاته،، عثر على المصرفي الأمريكي، في زنزانة السجن في حالة شبه فاقد للوعي ومصابا بجروح في رقبته، وتوفي بعد ذلك، فيما أشارت التحقيقات في ذلك الوقت، إلى الوفاة كانت حالة انتحار.

ويحتجز مركز «متروبوليتان» الإصلاحي حاليا على 233 نزيلا وسيتم نقلهم إلى سجون أخرى في المنطقة.