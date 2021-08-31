بعد قليل.. محاكمة 11 متهما في قضية تنظيم «المرابطون 2» الإرهابي

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة 11 متهمًا ينتمون لتنظيم «المرابطين» الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـاسم «المرابطون 2».

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار طارق صلاح والمستشار طارق محمود، وسكرتارية طارق فتحي.

محاكمة المتهمين في تنظيم «المرابطون 2»

وسبق وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 11 متهميا ينتمون لتنظيم «مرابطون» الإرهابي إلى المحاكمة، بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، وذلك بهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد الدولة.

المشاركة في عمليات عدائية

وجاء في أمر الإحالة أن الجماعة الإرهابية تقع خارج البلاد، والمتهمون الـ11 يحملون الجنسية المصرية والتحقوا بهذه الجماعة التي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، ونظمت تدريبات عسكرية للمتهمين الذين شاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر.

تنفيذ عمليات ضد الجيش النظامي السوري

ووجهت لهم اتهامات أن التحقوا بالجماعة المسلحة التي تحمل اسم «المرابطون» والتابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا عدة تدريبات عسكرية باستخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عمليات قتالية ضد الجيش النظامي السوري وفقًا لما جاء في التحقيقات.

عشماوي وآخرون ضمن تنظيم «المرابطين» الإرهابي

وكانت النيابة العامة قد وجهت عدة تهم أخرى للمتهمين منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية، حيث قاموا بإمدادها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، كما أنهم بصفتهم يحملون الجنسية المصرية التحقوا بجماعة مسلحة من خارج البلاد، بالإضافة إلى أنهم خضعوا لتدريبات عسكرية لتعلم الفنون القتالية لتنفيذ عمليات إجرامية.

وكان من ضمن الإرهابيين الذين تورطوا في تكوين خلية «المرابطين» الإرهابية، ثلاثة إرهابيين متوفين، من بينهم هشام عشماوي الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد إدانته في تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة، بجانب عمر رفاعي سرور، وعماد الدين عبدالحميد.