بينهم الذراع الأيمن لـ عشماوي.. إحالة أوراق 3 متهمين بـ«جماعة المرابطين» للمفتي

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إحالة أوراق الإرهابي «بهاء كشك» الذراع الأيمن للإرهابي هشام العشماوي، المُرحل معه من ليبيا، و2 آخرين، لمفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، بحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

المتهمون عرضوا سلامة المجتمع للخطر

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام 2010 حتى 2019 تولى المتهمون وهم بهاء كشك، الذراع الأيمن للإرهابي هشام عشماوي، ومحمد فتحي غريب «أبو مالك»، ومحمد مرجان «أبو بكر» قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية، بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية، 3 إرهابيين متوفين، منهم هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الإعدام بعد إدانته في تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة وكل من عمر رفاعي سرور وعماد الدين عبد الحميد.