طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

تسهيلًا على المواطنين المتقدمين لحجز شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، والراغبين في الاستعلام عن موقف حجزهم للوحدة السكنية ضمن الطرح، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عددًا من الوسائل، كي يستعلموا من خلالها عن موقف طلب حجز وحدة سكنية، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، وهو أحد الإعلانات المطروحة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من حين لآخر، ويتضمن عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، حيث يضم 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم للعملاء الفائزين بها.

وترصد السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

أولًا: الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.

ثانيًا: الدخول على الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ثالثًا: كتابة الرقم القومي الخاص بالعميل المكون من 14 رقمًا لطلب الاستعلام عن الشقة.

رابعًا: إدخال كل البيانات المطلوبة.

خامسًا: الضغط على خانة الاستعلام عن شقق الإسكان الإعلان العاشر.

سادسًا: الضغط على زر تسجيل الدخول.

وتشهد مكاتب البريد المميكنة، سحب كراسات شروط «سكن لكل المصريين 2»، الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك من قبل جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق «سكن لكل المصريين 2»، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشمل مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية عدة، سيتمّ طرحها داخل عدد من مراكز المدن والمحافظات المختلفة، على مستوى الجمهورية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وسيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي رسميًا، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عامًا كحد أقصى.