«أثناء استحمامه».. مصرع شاب غرقا في مياه النيل بأسيوط

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء قيامة بالإستحمام بمياه النيل بجوار معدية مجريس الناحية الشرقية مركز صدفا فى محافظة أسيوط، وجاري البحث عن الغريق وإنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، بغرق شاب من البداري أثناء استحمامه بمياه النيل بجوار معدية مجريس بمركز صدفا، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين غرق المواطن «محمد رمضان سيد عثمان»، 25 سنة مقيم بمركز البداري.

وكشفت التحريات أن المتوفي لقي مصرعه غرقا أثناء الإستحمام بمياه النيل حيث وصل إلى منطقة عميقة بجوار معدية مجريس بمركز صدفا، وتكثف فرق الإنقاذ النهري، جهودها للبحث عن الغريق وانتشال الجثة وجاري تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة شخصين فى حادث إصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة

ومن جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام مركز تدريب السائقين بمنقباد، وبالإنتقال والمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل رقم «٢٧٤١ ج د ى»، بعمود إنارة وأن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في السائق.

ونتج عن الحادث إصابة شخصين وتم نقلهم بمعرفة الأهالى إلى المستشفى ولا توجد تلفيات بالمال العام ولا توجد إعاقة بالطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.