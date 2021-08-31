مديريات «التعليم» عن تطعيم طلاب المرحلة الثانوية: مفيش تعليمات

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التوسع في الفئة المستهدفة للحصول على لقاح كورونا المستجد، وذلك بتطعيم طلاب المرحلة الثانوية بجانب تطعيم جميع المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، وكثفت مديريات التربية والتعليم التنسيق المتكامل مع مديريات الصحة لتطعيم جميع المعلمين.

تعليمات بتطعيم الحاصلين على منح دراسية للخارج فقط

تواصلت «الوطن» مع عدد من مديريات التربية والتعليم، والتي أكدت أنه لا توجد أي تعليمات مباشرة بشأن تطعيم الطلاب، موضحين أن ما يتم الآن هو تطعيم الطلاب الحاصلين على منح دراسية للخارج فقط، بجانب تطعيم المعلمين.

ففي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد مصدر مسئول بالمديرية، أنه لا توجد أي تعليمات تفيد بضرورة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية، موضحًا أن التطعيم يقتصر فقط على الطلاب الحاصلين على منح دراسية للخارج والمعلمين.

وأضاف المصدر، أن المديرية كثفت من جهودها للانتهاء من تطعيم المعلمين بلقاح كورونا، مؤكدًا أنه تم إعداد قاعدة بيانات أساسية لجميع المعليمن الذين حصلوا على لقاح كورونا المستجد لسهولة التواصل مع وزارة التربية والتعليم واستيفاءها بجميع البيانات المطلوبة.

لم تصل أي تعليمات بشأن تطعيم الطلاب

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لا توجد أي تعليمات بشأن تطعيم الطلاب بلقاح كورونا، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بتطعيم الطلاب الحاصلين على منح دراسية فقط والمعلمين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تطبيق جميع القواعد القانونية على رافضي الحصول على لقاح كورونا، والتي تتمثل في عدم التوقيع في كشوف الحضور والانصراف.

«تعليم سوهاج»: لا توجد أي تعليمات بهذا الشأن

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عرابي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، أن المديرية قاربت على الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بالجرعة الأولى للقاح كورونا، موضحًا أن تم التأكيد على جميع المعلمين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

وأضاف «عرابي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المديرية لم تتلق أي تعليمات بشأن تطعيم طلاب المرحلة الثانوية، لافتًا إلى المديرية كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021/2022.