عاجل.. الخميس بدء التسجيل إلكترونيا في تنسيق القبول بجامعة الأزهر 2021

أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021، لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

وأوضح الشربيني، في بيان منذ قليل، أنه سوف يجري فتح باب تسجيل الرغبات للقبول في كليات جامعة الأزهر إلكترونيًّا للطلبة الناجحين في الدور الأول بدءًا من يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر، وحتى يوم الاثنين المقبل الموافق 6 سبتمبر، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية من هنــــا.