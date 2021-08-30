محسن محيي الدين يكشف الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر

طمأن الفنان محسن محيي الدين، الجمهور، على صحة الفنانة نهال عنبر، بعد إصابتها بارتجاج فى المخ، نتيجة سقوط إحدى قطع الديكور عليها، أثناء عرضها مسرحية زقاق المدق في الإسكندرية.

محسن محيي الدين يكشف تطورات الحالة الصحية لنهال عنبر

وقال الفنان محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «الحمدلله نهال عنبر بصحة جيدة دلوقتي، هي بس تحت الملاحظة، علشان يتأكدوا إن صحتها بقيت أحسن، ومن المفترض أن تخرج من المستشفى صباح غد الثلاثاء».

وتابع الفنان محسن محيي الدين: «احنا كنا بنعرض المسرحية، وفجأة اتخبطت نهال عنبر في إحدى قطع الديكور الخاصة بالعرض، ولقينا دماغها جابت دم، وأصيبت بحالة من الإغماء، حصلها شبه ارتجاج فى المخ كدا».

وأضاف قائلا: «حسدونا بعد النجاح الكبير اللى حققه عرض مسرحية زقاق المدق، ادعولها ربنا يشفيها، وترجع زى الفل تانى لجمهورها».

تفاصيل إصابة نهال عنبر

يذكر أن المخرج عادل عبده مخرج مسرحية زقاق المدق، كان نشر منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك قال فيه: «ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء، فقد أصيبت في المسرح، أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، وقعت على رأسها قطعة ديكور، أدت إلى إصابتها وحدوث ارتجاج في الرأس، وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة، من فضلك ادعولها بالشفاء العاجل».

يذكر أن مسرحية زقاق المدق، بطولة دنيا عبد العزيز ونهال عنبر ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، وهى من إخراج عادل عبده، من رواية للأديب الكبير نجيب محفوظ.