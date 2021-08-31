إلغاء عرض مسرحية زقاق المدق بعد إصابة نهال عنبر بارتجاج في المخ

قرر فريق عمل مسرحية زقاق المدق، إلغاء استكمال العرض، على خشبة مسرح مدينة الإسكندرية، وذلك بعد تعرض الفنانة نهال عنبر لسقوط قطعة من الديكور على رأسها، أثناء عرض المسرحية.

إلغاء عرض مسرحية زقاق المدق

وقال الفنان محسن محيي الدين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «احنا المفروض كنا بنعرض كل يوم، بس قررنا إننا منعرضش، وجرى إلغاء العرض بعد إصابة الفنانة نهال عنبر، بارتجاج في المخ».

وتابع محسن محيي الدين قائلا: «إن شاء الله مش هنعرض من غير ما هي تكون موجودة ووسطينا، ونطمن عليها».

تفاصيل إصابة نهال عنبر

يذكر أن الفنانة نهال عنبر، كانت تعرضت لسقوط إحدى قطع الديكور على رأسها، في مسرحية زقاق المدق، ما سبب لها في حالة إغماء وارتجاج فى المخ، ونقله فورا إلى مستشفى العلمين، لتلقي العلاج اللازم، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى صباح غدا الثلاثاء، بعد الاطمئنان عليها.

ويذكر أن المخرج عادل عبده، والفنان محسن محيي الدين، ونقيب الممثلين أشرف زكي، حرصا على التواجد مع الفنانة نهال عنبر، في المستشفى للاطمئنان عليها.

مسرحية زقاق المدق

مسرحية زقاق المدق، يشارك فيها نهال عنبر ودنيا عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، وكريم الحسيني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج عادل عبده.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر، تشارك مؤخرا فى فيلم حفلة 9، بجانب غادة عبد الرازق وطارق لطفي وأحمد وفيق وكمال أبو رية ومحمود البزاوى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج عبد المنعم ربيع.