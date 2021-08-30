في أول تصريح لها.. نهال عنبر تطمئن جمهورها بعد إصابتها بارتجاج فى المخ

طمأنت الفنانة نهال عنبر جمهورها عليها، بعد إصابتها بارتجاج في المخ، أثناء عرضها مسرحية زقاق المدق فى مدينة الإسكندرية، ونقلها إلى المستشفى، نتيجة سقوط إحدى قطع الديكور على رأسها.

نهال عنبر تطمئن جمهورها

وقالت الفنانة نهال عنبر خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» في أول تعليق لها: «الحمدلله أنا كويسة بطمنكوا وبطمن جمهوري ادعولي أخرج من المستشفى، وإن شاء الله أبقى زي الفل».

وتابعت الفنانة نهال عنبر قائلة: «أنا بس اتخبطت في دماغي، ودا عملى حالة ‘غماء، وتم إصابتى بارتجاج في المخ نتيجة الخبطة، بس الحمد لله بقيت أحسن، وتواجدت فى المستشفى للاطمئنان، إن مفيش أي مضاعفات».

وأكدت الفنانة نهال عنبر، أن المستشفى بالفعل اتخذ كل الإجراءات اللازمة للحالة، ومن المفترض أن تخرج من المستشفى صباح غدا الثلاثاء.

وتابعت الفنانة نهال عنبر: «إن شاء الله أول مكون كويسة هرجع لعرض مسرحية زقاق المدق مرة تانية».

يذكر أن المخرج عادل عبده مخرج مسرحية زقاق المدق، كان كشف عن إصابة الفنانة نهال عنبر أثناء عرض المسرحية، حيث قال «أدعوا للفنانة الكبيرة بالشفاء، فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)».

وتابع قائلا: «وقعت على رأسها قطعة ديكور، أدت إلى إصابتها، وحدوث ارتجاج في الرأس، وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة، من فضلك ادعولها بالشفاء العاجل».

مسرحية زقاق المدق

وكان فريق عمل مسرحية زقاق المدق، يعرضون فى مدينة الإسكندرية يوميا بدون إجازات بعد النجاح الكبير، الذي حققوه بالعمل مؤخرا، المأخوذ من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويجري تقديمه فى شكل استعراضي غنائي.