إصابة الفنانة نهال عنبر بارتجاج في المخ ونقلها إلى المستشفى

كشف المخرج عادل عبده، عن إصابة الفنانة نهال عنبر أثناء عرض مسرحيتها الجديدة زقاق المدق ولهذا السبب تم نقلها الى مستشفي العلمين لتليقى العلاج اللازم وكشف عن هذا الامر من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك .

حيث نشر عادل عبده مخرج مسرحية زقاق المدق منشور قال فيه " إدعوا للفنان الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي ( زقاق المدق ) فقد وقع علي رأسها قطعة ديكور أدت إلي إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس وهي الأن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلك إدعولها بالشفاء العاجل".