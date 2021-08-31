هيفاء وهبي: مصر بلدي.. وأول مرة في حياتي أشوف «مسرح العلمين الجديدة»

تحدثت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن الوضع في لبنان، وقالت: «محتاجين دعوات ناس كتير، لأن لبنان فاتح بابه لكل الناس، وهو جوه قلبي، ونفسي أعمل حفلة في بلدي، عشان إحنا بقالنا كتير مشفناش يوم حلو من ساعة الثورة، والمشكلات اللي حصلت بعدها، ونتمنى يرجع الوضع زي ما كان».

مصر أصبحت أفضل

وأضافت هيفاء وهبي، خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، أن لبنان سيتعلم الدرس من بلدان كثيرة تعرضت لأزمات، واستطاعت التغلب عليها، على غرار ما حدث في مصر: «مصر تحولت إلى الأحسن والقرارات التي أتخذت جعلت مصر في مكان أفضل».

مصر دعمت لبنان وأحبها كثيرا

وتابعت، أنها تحب مصر، مشددة على أنها قدمت كل الدعم لبلدها في الأزمات التي مرت بها خلال الفترة الأخيرة: «أحب مصر وهي وقفت معنا وقدمت لنا دعما غذائيا وطائرات طبية للتعامل مع الحريق، وفتحت أبواب المطار على مصراعيه ولبنان كلها في مصر، كل البلدان أحترمها وأزورها لكن مصر أشعر بأنها بلدي، حفظها الله لشعبها».

وزادت، أنها استقبلت بحفاوة في مصر، مشيدة بالتطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة: «عوملت في مصر بكرم واستضافة، كل شيء مبهر في العلمين الجديدة، والمسرح الذي وقفت عليه في حفلي الأخير أول مرة أشاهده في حياتي من تنظيم وحضور وجو أحب مصر منذ زمن وأعلم جيدا أن لبنان عندما يتعرض لأي أزمة فإن مصر ستفتح ذراعيها لنا».